Liv Morgan si schiera dalla parte di Finn Balor, dicendosi “molto orgogliosa” dopo aver visto l’attacco a CM Punk durante l’ultima puntata di Raw. La wrestler americana ha espresso il suo sostegno al compagno del Judgment Day, confermando così una presa di posizione forte nel mondo del wrestling.

Liv Morgan approva l’attacco di Finn Balor a CM Punk sul finire della puntata di Raw della scorsa settimana, dicendosi “molto orgogliosa” del suo compagno del Judgment Day. Balor è apparso nella puntata di lunedì scorso e ha avuto una conversazione con Punk riguardo al loro incontro per il titolo mondiale della settimana precedente. Punk ha suggerito a Balor di lasciare il Judgment Day, ma Balor aveva altre idee. Dopo che Adam Pearce gli ha negato un posto nella Royal Rumble, ha aggredito Punk durante il match di quest’ultimo con AJ Styles e ha continuato l’attacco anche dopo. Morgan, che aveva spinto Balor in quella direzione all’inizio dello show, è stata interrogata su quel momento durante il programma di WWE Now dedicato alla Royal Rumble. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Liv Morgan: “Orgogliosa di Finn Balor per l’attacco a CM Punk”

Durante l'ultima puntata di Raw a Belfast, CM Punk ha mantenuto il titolo mondiale dei pesi massimi sconfiggendo Finn Balor nel match principale.

Durante l'ultima puntata di Raw da Düsseldorf, CM Punk ha rivolto un messaggio ai fan tedeschi.

