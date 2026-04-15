I Litfiba hanno pubblicato un brano inedito del 1986, riemerso dopo molti anni. La canzone, scritta in passato, viene ora riadattata e condivisa con il pubblico. Il gruppo musicale utilizza questa nuova uscita anche per esprimere un messaggio critico nei confronti delle strutture di potere che influenzano la società. La scelta di riproporre il brano si inserisce in un progetto di recupero del loro patrimonio musicale.

I Litfiba tornano sulla scena musicale con una missione che unisce il recupero di un tesoro perduto della loro discografia a un duro monito contro le dinamiche di potere che governano il mondo. Il gruppo, guidato da Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, si prepara a presentare al pubblico la traccia inedita 17 Re, un brano che risale al 1986 e che non era mai stato pubblicato, in vista di un tour che ha già attirato l’attenzione di decine di migliaia di fan. La pubblicazione del brano è fissata per venerì 17 aprile, segnando il punto di partenza di un percorso celebrativo che vedrà la band impegnata in 20 date dal 27 giugno in poi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Litfiba: torna l’inedito del ’86, un grido contro i poteri forti

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