Litfiba | Pelù celebra la stivalata dei giovani alla Meloni
I Litfiba hanno rilasciato dichiarazioni dirette, commentando la vittoria dei giovani nel referendum e criticando le dinamiche internazionali e la gestione del potere. Pelù ha anche commentato l’atteggiamento di alcuni leader politici, senza usare mezze parole. Le loro parole sono arrivate in un momento di attesa per le prossime mosse nel panorama musicale e politico nazionale.
I Litfiba scuotono il e musicale con una serie di dichiarazioni senza filtri, passando dalla celebrazione della vittoria dei giovani nel referendum alla critica feroce verso le dinamiche internazionali e la gestione del potere. Il gruppo, guidato da Pelù insieme a Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi, ha delineato un quadro in cui l’arte si intreccia indissolubilmente con l’impegno civile, preparando al contempo il ritorno di un brano storico mai pubblicato. La nuova generazione e il superamento della politica tradizionale. Il recente esito del referendum è stato interpretato dai componenti del gruppo come una potente dimostrazione di forza da parte dei più giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu
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