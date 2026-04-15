Litfiba | Pelù celebra la stivalata dei giovani alla Meloni

I Litfiba hanno rilasciato dichiarazioni dirette, commentando la vittoria dei giovani nel referendum e criticando le dinamiche internazionali e la gestione del potere. Pelù ha anche commentato l’atteggiamento di alcuni leader politici, senza usare mezze parole. Le loro parole sono arrivate in un momento di attesa per le prossime mosse nel panorama musicale e politico nazionale.