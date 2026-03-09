Trump Putin gli ayatollah Ogni potenza insegue un suo ordine mondiale

Trump, Putin e gli ayatollah sono figure chiave che rappresentano diverse visioni di potere e influenza nel panorama internazionale. Ognuno di loro agisce secondo i propri obiettivi, portando avanti strategie che riflettono le rispettive posizioni di forza e interesse. In un contesto globale segnato da tensioni e conflitti, le loro mosse continuano a plasmare le dinamiche geopolitiche e le relazioni tra nazioni.

Dalla casa dell'Islam, attraversata da odi feroci, al sogno mai tramontato della Grande Russia, fino al "mondo piatto" dominato dal capitale. Oggi è il tempo del disordine e del ritorno delle cannoniere "Con le forze di terra, il regime iraniano è spacciato". Parla il generale israeliano Eiland "E' la guerra che mette fine all'era delle guerre", proclama Benjamin Netanyahu, mentre Donald Trump si candida al Nobel della pace sulle ali dei B-2. "Il vecchio ordine infranto in Crimea muore a Teheran. Dalle sue ceneri nascerà un ordine nuovo", proclamano gli ottimisti, anche se la storia non aiuta. La pace di Westfalia è stata...