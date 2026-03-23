“ Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia”. Lo ha detto in un videomessaggio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia. “Resta chiaramente il rammarico – ha aggiunto parlando all’aperto, con una siepe alle spalle – per un’occasione persa di modernizzare l’Italia ma questo non cambia il nostro impegno. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Meloni dopo la sconfitta: “Gli italiani hanno deciso e noi rispettiamo la loro scelta”

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