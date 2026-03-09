Uomini e Donne | Maria De Filippi a Cinzia Paolini | Cosa ci fai qua?

Durante una puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha chiesto a Cinzia Paolini:

La dama del Trono Over replica a Gianni e Tina con parole dure, sostenendo che interpretano male il loro ruolo. Maria De Filippi interviene e prende posizione. Oggi, lunedì 9 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria de Filippi alla conduzione, Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone di opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco. Nel nuovo appuntamento è continuato lo scontro tra Cinzia Paolini e il resto dello studio. Nel Trono Classico, soliti teatrini tra Sara Gaudenzi e i suoi corteggiatori. Uomini e Donne: Cinzia Paolini tra colpi di scena e accuse infuocate La scorsa settimana, Cinzia Paolini, dama del Trono Over, ha quasi lasciato il programma, dietro le quinte, lei era pronta a dire addio . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

