Aggredisce i poliziotti che lo stanno multando per ubriachezza molesta

Sabato sera a Verbania, un uomo ha aggredito gli agenti che gli avevano appena consegnato una multa per ubriachezza molesta. La polizia era intervenuta in piazza Cavour dopo aver notato il suo comportamento troppo alterato, e mentre gli contestavano la sanzione, lui ha reagito con violenza, spingendo i poliziotti e cercando di scappare.

Serata movimentata sabato scorso in piazza Cavour a Verbania, dove gli agenti sono intervenuti per controllare un uomo che barcollava in evidente stato di ubriachezza. Il 40enne, residente in provincia, si è mostrato fin da subito insofferente al controllo, rifiutandosi di collaborare e rivolgendo frasi ingiuriose ai poliziotti. Visti i chiari segni di abuso di alcol, gli operatori hanno quindi proceduto nei suoi confronti per ubriachezza molesta. Durante la stesura del verbale, però, la situazione è degenerata: l’uomo si è scagliato contro gli agenti e ne è nata una breve colluttazione. Con il supporto di due finanzieri della guardia di finanza di Verbania, intervenuti in aiuto, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Un cittadino straniero residente nel comprensorio altotiberino è stato sanzionato dalla Polizia locale di Città di Castello per comportamenti molesti e atti di violenza, tra cui molestie ai clienti e danneggiamenti agli arredi del locale.

Un uomo di 40 anni, originario della Repubblica Dominicana, ha causato scompiglio in un locale di Verbania, molestando gli avventori e reagendo violentemente agli agenti intervenuti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.