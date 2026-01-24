Sale scommesse nel mirino | scattano denunce e sanzioni

Le autorità intensificano i controlli sulle sale scommesse per contrastare le attività illegali. Sono in corso denunce e sanzioni mirate a garantire il rispetto delle norme e tutelare la sicurezza pubblica. L’azione prosegue con fermezza per mantenere l’ordine e prevenire eventuali rischi legati a pratiche non regolamentate nel settore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue con decisione l’azione di contrasto alle forme di illegalità che incidono sull’ordine pubblico, sulla sicurezza e sull’incolumità delle persone. L’attività, svolta secondo le direttive prefettizie, ha interessato in particolare punti scommessa e luoghi di aggregazione giovanile. Nel corso di un servizio coordinato, i militari hanno ispezionato tre diverse sale scommesse. All’esito dei controlli, i titolari di due attività sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per numerose violazioni al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Durante le operazioni, grazie all’ausilio di un’unità cinofila, è stato individuato un giovane in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, per il quale è scattata la segnalazione amministrativa quale assuntore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sale scommesse nel mirino: scattano denunce e sanzioni Leggi anche: Lungomare e attività commerciali nel mirino, scattano le sanzioni Leggi anche: Clienti dei trans nel mirino della municipale: scattano le sanzioni per 5 Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Roma, con la riapertura della Casa della Comunità di via Mozart il Tiburtino III rafforza l’assistenza dei suoi residenti; Roma, sente rumori nella camera da letto e trova i ladri in casa: anziana urla e li mette in fuga. Paura a Monte Mario; Bassetti di nuovo contro Belen, nel mirino una ‘cura anti-age’. Gioco illegale: sale slot nel mirino delle forze dell'ordine da Mantova a TarantoDai circoli di Taranto alle sale scommesse di Mantova, fino al centro storico di Firenze, le forze dell’ordine intensificano i controlli per garantire sicurezza, legalità e vivibilità urbana. gioconews.it Sale giochi nel mirino. Minore sorpreso alle slot. Stangata per il gestoreEvidentemente la prima sanzione non era bastata. Nel pomeriggio di venerdì, il gestore di una sala slot della città ci è ‘cascato’ di nuovo. Stavolta a causa di un minorenne, sorpreso a giocare alle ... ilrestodelcarlino.it Il piano lampo: dallo scambio di auto alla fuga. All’interno i soldi delle sale scommesse. Un agente fuori servizio nota movimenti sospetti in un piazzale Pietralata e scatta l’allarme. Arrestato un ventenne romano - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.