L'esterno bergamasco dell'Atletico Madrid sta attirando l'attenzione a Madrid, dove si sta inserendo nella vita cittadina. La sua stagione sta proseguendo con risultati positivi, anche se resta qualche rammarico legato a certe occasioni mancate. Mentre l’Italia non sembra mostrargli grande interesse, il calciatore continua a giocare con continuità e a essere al centro delle discussioni sportive locali.

Al Bonanno continuano a raccontare una sola storia. Ridono, si danno di gomito tra felicità, ironia e incredulità. Perché è un aneddoto che fotografa la serata ma anche l’essenza del Cholismo: “Ruggeri ha costretto Lamine Yamal a cambiare fascia!”. Il soldato di Simeone opposto allo stratosferico bambino del Barça e della nazionale spagnola. Il dribblomane sfacciato e senza paura che il giorno prima nella sala stampa del Metropolitano, a pochi metri dal Bonanno, aveva fatto lo sbruffone: “Vediamo se il Cholo mi fa un favore e mi fa marcare da qualcuno uno contro uno, spero di sì”. Avevamo mandato la frase al ‘Rugge’, deputato alla marcatura di Lamine Yamal, e lui aveva risposto serafico con due emoji della dormita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Italia non lo chiama ma Yamal gli sbatte contro: il boom di Ruggeri, idolo dell'Atletico e dei bar a Madrid

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