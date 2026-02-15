Il Milan pensa a Ruggeri possibile scambio per l’esterno dell’Atletico Madrid

Il Milan ha deciso di puntare su Ruggeri, perché cerca un esterno difensivo per rinforzare la rosa. La società rossonera sta pensando a uno scambio con l’Atletico Madrid, coinvolgendo anche alcuni giocatori di scambio. Ruggeri, che si è trasferito dall’Atalanta in estate, potrebbe essere il profilo giusto per rafforzare la linea laterale della squadra.

Nuova idea di mercato per il Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino Matteo Ruggeri, terzino passato la scorsa estate dall'Atalanta all'Atletico Madrid. Il Milan pensa a Ruggeri con lo scambio (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2002, il calciatore sta vivendo una buona stagione nella formazione di Diego Pablo Simeone, avendo conquistato con il passare del tempo il posto da titolare. Esterno che piace molto a Massimiliano Allegri, Ruggeri potrebbe arrivare a Milanello per una somma intorno ai 20 milioni di euro anche se i rossoneri potrebbero provare ad abbassare le richieste economiche con l'inserimento di una contropartita tecnica.