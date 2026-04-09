Sembra l’Atalanta ma è l’Atlético Madrid | Ruggeri Musso e Lookman protagonisti contro il Barcellona

Durante le ultime partite, Ruggeri, Musso e Lookman sono stati protagonisti in campo contro il Barcellona. I tre giocatori, che hanno già condiviso lo spogliatoio tra il 2022 e il 2024, sono stati schierati con la maglia dell’Atlético Madrid. Sebbene i loro nomi ricordino quelli di giocatori dell’Atalanta, in questa occasione hanno rappresentato la squadra spagnola. La loro presenza ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.

Sembra l’ Atalanta, a leggere i nomi. E in effetti è già capitato in molteplici occasioni che Matteo Ruggeri, Ademola Lookman e Juan Musso condividessero il campo con addosso il nerazzurro tra il 2022 e il 2024, due stagioni in cui hanno condiviso lo spogliatoio. Una su tutte? Dublino. Ma questa volta non è l’Atalanta, bensì l’Atlético Madrid, dove i tre si sono ritrovati insieme a partire dal gennaio scorso. E dove mercoledì sera in Champions League si sono tolti insieme, da titolari, la soddisfazione di battere 2-0 il Barcellona al Camp Nou nei quarti di finale. Tutti sono stati a loro modo protagonisti. Lookman ha giocato 60 minuti sulla sua corsia sinistra, senza lasciare il segno nel tabellino per questa volta (il suo bilancio è di 5 gol e 4 assist in 15 partite). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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