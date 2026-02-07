Lorena Wiebes conquista ancora la vittoria nello sprint della terza tappa dell’UAE Tour femminile. La ciclista olandese della SD Worx Protime si impone facilmente sul traguardo di Abu Dhabi Breakwater, dimostrando tutta la sua velocità. Guazzini si piazza in top-5, davanti a Consonni, che si ferma poco dietro. La corsa si è svolta sotto il controllo della squadra di Wiebes, senza grandi sorprese.

Lorena Wiebes non lascia spazio alle sorprese e firma un nuovo trionfo all’UAE Tour Women, imponendosi sul traguardo di Abu Dhabi Breakwater al termine di una giornata controllata con autorità dalla SD Worx Protime. La velocista olandese, già leader della classifica generale, finalizza alla perfezione il lavoro delle compagne e centra il terzo successo consecutivo nell’edizione 2026, confermandosi assoluta dominatrice della corsa emiratina. La frazione ha preso il via da Abu Dhabi TeamLab Phenomena in condizioni non ideali per il gruppo: Marlen Reusser, Irma Siri e Auke De Buysser non sono infatti partite, ancora provate dalla caduta avvenuta il giorno precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it

UAE Tour femminile 2026, sempre Lorena Wiebes a segno nello sprint della terza tappa. Guazzini in top-5, precede Consonni

Lorena Wiebes si aggiudica lo sprint nella quarta tappa del UAE Tour femminile.

UAE Tour femminile 2026, Wiebes batte allo sprint Consonni. Quarta GuazziniLo UAE Tour femminile 2026 finora ha una sola padrona ed è Lorena Wiebes. L'olandese della SD Worx concede il bis e trionfa anche nella seconda tappa ... oasport.it

ALÉ PRESENTA LE MAGLIE DELL’UAE WOMEN TOUR E DELL'UAE TOURAlé è partner dell’Abu Dhabi Sports Council per l’UAE Tour e l’UAE Women Tour 2026, due delle più prestigiose competizioni del calendario UCI WorldTour maschile e femminile. tuttobiciweb.it

Replica Lorena Wiebes nella seconda tappa del UAE Tour. Ordine d'arrivo 2^ tappa, Dubai Police Academy - Hamdan Bin Mohamed Smart University di 145km. 1^ Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) 3:38:44 2^ Chiara Consonni s.t. 3^ Nienke Venhoven facebook

Lorena Wiebes dominates the UAE Tour Women 2026 sprint after yesterday's opener. Consonni 2nd, Guazzini 4th as Wiebes extends her GC lead. x.com