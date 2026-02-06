wiebes trionfa nello sprint consonni seconda e guazzini quarta al uae tour femminile 2026

Lorena Wiebes si aggiudica lo sprint nella quarta tappa del UAE Tour femminile. La corsa si sta definendo sempre più con la campionessa in carica che dimostra di essere in grande forma, mentre Consonni arriva seconda e Guazzini chiude quarta. La fuga si è conclusa con un finale di pura velocità, e Wiebes ha dimostrato ancora una volta di essere la più rapida sul traguardo.

Il uae tour femminile 2026 continua a offrire una cornice molto netta di leadership, con Lorena Wiebes in piena forma e pronta a gestire gli sprint decisivi. Nella seconda tappa la campionessa olandese della SD Worx ha mantenuto alta la pressione sul traguardo di Hamdan Bin Mohamed Smart University, confermando la posizione di vertice e rafforzando il distacco dalle inseguitrici. La giornata ha visto una fuga contenuta e diverse azioni di rimonta da parte delle squadre velociste, con una gestione della corsa che ha premiato la regia del gruppo sulla fase conclusiva. La fuga di giornata è stata guidata da Sara Luccon (Top Girls Fassa Bortolo) e Sonia Rossetti (Vini Fantini – BePink), affiancate da Magdalene Lind (Hitec Products – Fluid Control) e Petra Stiasny (Human Powered Health). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

