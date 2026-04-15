Liste di attesa il tempo della sanità italiana | cronaca di un diritto che sfuma aspettando

Tra l'aumento della domanda di assistenza sanitaria e le lunghe attese, i pazienti italiani si trovano a dover affrontare tempi di attesa che spesso superano le settimane o i mesi. Le liste di attesa si estendono per visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici, creando difficoltà e insoddisfazione tra chi cerca risposte rapide e adeguate. Questa situazione coinvolge diverse strutture pubbliche e private, con ripercussioni sulla qualità dell’assistenza.

Tra aumento della domanda di salute e tempistiche insostenibili, i pazienti si ritrovano spesso di fronte ad un quesito complesso: scegliere la sanità privata o rinunciare alle cure? Quando ci si ritrova di fronte a unCUP sovraccaricoo a delleliste di attesache sembranointerminabili, ilServizio Sanitario Nazionalelascia emergere una delle sue criticità più evidenti: iltempo. C’è infatti un momento cruciale in cui ildiritto alla salutesmette di essere un ideale astratto e si trasforma in unarealtà tangibile: quando cerchi diprenotare una visita medica. InItalia, oggi,l’attesa non è più un’eccezione, ma è diventata la regola. Secondo un’indagine presentata alInvesting for Life Health Summit, quasisei italiani su dieciindividuano nelle liste di attesa ilprincipale problema dellasanitàpubblica.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Liste di attesa, il tempo della sanità italiana: cronaca di un diritto che sfuma aspettando Notizie correlate Leggi anche: "Liste d'attesa, che fine hanno fatto le proposte per risolvere il problema delle mancate prenotazioni e di un diritto alla salute spesso negato?" Liste d'attesa infinite e gli altri mali della sanità lombarda: la manifestazioneFlash mob dei capigruppo di opposizione in Regione Lombardia, mercoledì mattina, in piazza Duca d'Aosta, davanti al Pirellone sede del consiglio... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meloni: Sulla sanità rivendico l’azione del Governo. Su liste d’attesa tempi ancora troppo lunghi ma alle Regioni dico: facciamo squadra; Liste d’attesa: disservizi continui, ma i cittadini sono più consapevoli dei loro diritti; Campagna associazione Luca Coscioni sulle liste di attesa; Liste di attesa, Cittadinanzattiva: già 500 segnalazioni dall’inizio dell’anno. Liste d’attesa e prescrizioni inutili: il nodo critico nella sanità italianaFino al 20% di visite ed esami non sarebbero necessari. L’Istituto Superiore di Sanità pubblica le prime raccomandazioni per aiutare i medici a ridurre sprechi e tempi di attesa. Qui i dettagli. pazienti.it Taglio alle liste d’attesa. Soldi in arrivo dall’Asl per smaltire le visite ferme al palo da anniOltre 2.400 persone aspettano un intervento (anche dal 2023) 7,8 milioni di euro per altro personale e incremento del tetto per il privato ... lanazione.it Liste d’attesa infinite Il problema non è solo la mancanza di medici. Una parte riguarda anche esami inutili. Scopriamo di più facebook