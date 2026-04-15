Le liste d'attesa nella sanità continuano a rappresentare un problema di lunga data, con molte prescrizioni che vengono considerate improprie. Un esperto del settore ha sottolineato come, da decenni, si ritenga che migliorare l'appropriatezza delle prescrizioni e dei servizi possa contribuire a ridurre i tempi di attesa. La discussione si focalizza sulla necessità di rivedere le modalità di prescrizione e di erogazione delle prestazioni sanitarie.

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Da decenni siamo tutti convinti che" per ridurre le liste d'attesa "bisogna essere più appropriati nella prescrizione e nell'erogazione dei servizi sanitari. Però, se non modifichiamo l'architrave, l'architettura con la quale fare queste prescrizioni, è evidente che tutto si poggia sulla cultura del professionista e sulla domanda appropriata del cittadino. Questo ha una prescrizione secondo una sua classe di priorità, ma se ritiene che questi tempi siano troppo lunghi, si rivolge alla sanità a pagamento e se non può più spendere, a causa dell'aumento della povertà, semplicemente esce dal sistema. Per questo la spesa out of pocket non è più un indicatore affidabile delle mancate tutele pubbliche".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Liste d'attesa nella sanità, Cartabellotta (Gimbe): "Troppe prescrizioni improprie, rivedere modalità"

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