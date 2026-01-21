Sanita’ | cambia validita’ prescrizioni visite ed esami Lazio Rocca miglioriamo liste attesa

Dal 1° febbraio 2026, nel Lazio entreranno in vigore nuove norme sulla validità delle prescrizioni per visite ed esami diagnostici. Questa modifica fa parte di un processo di miglioramento delle liste di attesa, con l’obiettivo di garantire maggior efficienza e chiarezza nel sistema sanitario regionale. È importante essere informati sulle nuove tempistiche e modalità di rinnovo delle prescrizioni per assicurare un accesso tempestivo ai servizi sanitari.

Nel Lazio, a partire dal primo febbraio 2026, si assisterà a un cambiamento significativo nella validità delle prescrizioni per le visite e gli esami diagnostici. In un video condiviso sui propri canali social, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha illustrato le nuove modifiche che entreranno in vigore il mese prossimo. “Dal primo febbraio la validità seguirà le vere priorità cliniche, quelle che vi ha indicato il vostro medico”, ha affermato Rocca nel video. In particolare, per quanto riguarda le ricette urgenti, ovvero quelle che devono essere eseguite entro 72 ore, si avrà un termine di validità di dieci giorni, dando così la possibilità di contattare il sistema di prenotazione entro questo periodo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

