Un esperto di sanità pubblica afferma che negli ultimi quindici anni nessun governo ha messo al primo posto la questione sanitaria. Secondo lui, con l’attuale amministrazione, questa tematica risulta ancora più trascurata. Il suo commento si basa su un'analisi delle priorità politiche e sulla mancanza di interventi concreti nel settore. La discussione si concentra sulla distanza tra decisioni politiche e bisogni del sistema sanitario pubblico.

"Da oltre 15 anni la sanità pubblica non è più al centro dell'agenda politica di nessun governo, e di questo men che mai. Inevitabilmente i cittadini ogni giorno perdono un pezzo di diritto, a partire dalle fasce socio-economiche più deboli della popolazione". Ad affermarlo il presidente di Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, a margine della due giorni sulla sanità organizzata dal Partito democratico all'interno di Palazzo Pirelli, a Milano. "Va nella giusta direzione in termini del rifinanziamento pubblico", ha poi aggiunto, parlando della proposta di legge presentata dalla segretaria Elly Schlein. "È evidente che bisogna essere più precisi rispetto alle fonti da cui recuperare le risorse: ci vuole un piano di rifinanziamento accompagnato dalle fonti da cui recuperare le risorse.

© Ilfattoquotidiano.it - Sanità pubblica? Per Cartabellotta (Gimbe) “è fuori dall’agenda politica, con Meloni ancora di più” – Video

