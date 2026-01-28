Sanita’ | a Roma tre nuove Case della comunita’ Rocca volto medicina territorio

Da oggi a Roma i residenti della Asl Roma 1 possono rivolgersi a tre nuove Case della Comunità. Sono state riaperte le strutture di Nomentano, Casalotti e Vigne Nuove, tutte rinnovate e più moderne. Ora offrono servizi più efficienti, con nuove attrezzature e ambienti più sicuri e confortevoli.

Da oggi, i residenti della Asl Roma 1 possono beneficiare di tre nuove Case della Comunità. Infatti, riaprono al pubblico le strutture “Nomentano”, “Casalotti” e “Vigne Nuove”, che sono state rinnovate e potenziate con nuove strumentazioni, oltre ad essere adeguate in termini di comfort e sicurezza. Questa mattina, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato i presidi dall’hub “Nomentano”, tagliando virtualmente i nastri anche per gli altri due spoke, “Casalotti” e “Vigne Nuove”, in collegamento video. Con lui, erano presenti il direttore generale dell’Azienda sanitaria Roma 1, Giuseppe Quintavalle, e il personale delle tre Case della Comunità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Oggi, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato due nuove Case della Comunità: Morena a Ciampino e Tiburtino III a Roma.

La Regione Lazio punta a rafforzare i servizi sanitari territoriali attraverso le Case della Comunità, considerate strutture essenziali per garantire un’assistenza più vicina alle esigenze delle persone.

