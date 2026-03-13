Sanità di territorio parte la rete delle Case della Comunità in Trentino

In Trentino sono state aperte le prime Case della Comunità, strutture progettate per portare più vicino ai cittadini i servizi sanitari e sociali. Questa iniziativa segna l’inizio di un cambiamento nel modo di offrire assistenza sul territorio, con l’obiettivo di rendere più accessibili le cure e i servizi di supporto per le persone che vivono nella regione.

L’innovazione della sanità territoriale in Trentino entra nel vivo con l’apertura delle prime Case della Comunità, strutture pensate per avvicinare i servizi sanitari e sociali ai cittadini. Un cambiamento organizzativo che punta a rendere l’assistenza più accessibile e diffusa sul territorio provinciale. Il percorso è stato illustrato dall’assessore provinciale alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina durante un incontro con i sindaci e i presidenti delle Comunità di valle, convocato per fare il punto sulla fase operativa già avviata con le prime inaugurazioni e per condividere i prossimi passaggi organizzativi. L’obiettivo è completare le aperture, anche sotto il profilo gestionale, entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

