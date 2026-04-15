Lisa Angiolini frantuma il record italiano dei 200 rana ed entra in una nuova dimensione internazionale!

Da oasport.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lisa Angiolini ha infranto il record italiano dei 200 rana, con un tempo di 2:22.28. La nuotatrice ha superato il precedente record stabilito nel 2021 da un’altra atleta, che aveva segnato 2:23. Con questa prestazione, Angiolini ha migliorato di oltre un secondo il primato nazionale e si è avvicinata ai livelli internazionali. L’evento si è svolto durante una competizione ufficiale, con la nuotatrice che ha concluso la gara in modo convincente.

Continua il periodo d’oro di Lisa Angiolini che con il tempo di lusso di 2:22.28 cancella il record italiano dei 200 rana stabilito da Francesca Fangio nel 2021, quando nuotò il crono di 2:23.06. Il tempo realizzato da Lisa la proietta direttamente nella top mondiale: è infatti questa la quarta prestazione stagionale al mondo, dietro soltanto all’aliena Kate Douglass (2:20.86) e a un passo dall’inglese Angharad Evans e l’irlandese Mona McSharry, anche loro nel club del 2:22. Questo risultato inoltre le sarebbe valso il bronzo nella finale dei Mondiali di Singapore 2025. La gioventù ritrovata della nuotatrice toscana non smette di stupire noi e in primis lei stessa, sebbene ieri sera avesse già dato presagi di ciò che erano le sue aspettative per questa gara.🔗 Leggi su Oasport.it

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