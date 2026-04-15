Lisa Angiolini incredula | Avevo questo record nel mirino non pensavo di andare così forte

Si è conclusa la seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026 a Riccione, con le finali che assegnano i titoli nazionali e il pass per gli Europei di Parigi. Tra gli atleti in vasca, una nuotatrice ha espresso sorpresa per le sue prestazioni, dicendo di aver avuto in mente un record e di non aspettarsi di nuotare così forte. La serata ha visto vari atleti competere nelle diverse discipline in programma.

Cala ufficialmente il sipario anche sulla seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione si è infatti da poco conclusa la serata dedicata alle finali per i titoli nazionali, i quali mettono in palio anche il pass per gli Europei di Parigi. Una delle protagonista della sessione serale è stata sicuramente Lisa Angiolini, autrice di una prestazione perfetta nell’ultimo atto dei 200 rana. La toscana già ieri aveva dimostrato una condizione superiore alle connazionali, vincendo il titolo dei 100 davanti a Benedetta Pilato. Angiolini si è ripetuta oggi nella più lunga distanza, firmando il crono di 2’22”28, nuovo record italiano, ed avvicinandosi ai tempi delle migliori nuotatrici del mondo (si tratta infatti della quarta prestazione mondiale della stagione).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lisa Angiolini incredula: “Avevo questo record nel mirino, non pensavo di andare così forte” Notizie correlate Leggi anche: Lisa Angiolini frantuma il record italiano dei 200 rana ed entra in una nuova dimensione internazionale! Nuoto, Lisa Angiolini in evidenza nel day-1 del Meeting di LivornoNella vasca lunga del secondo trofeo “BPER Città di Livorno” è andata in scena un day-1 di grande interesse, utile per valutare il livello di... Altri aggiornamenti Lisa Angiolini incredula: Avevo questo record nel mirino, non pensavo di andare così forteCala ufficialmente il sipario anche sulla seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione si è infatti da poco ... oasport.it Lisa Angiolini, record italiano nei 200 rana con 2:22.28Una giornata memorabile per il nuoto italiano: Lisa Angiolini ha stabilito il nuovo record italiano nei 200 rana, con l'eccezionale tempo di 2:22.28 in vasca lunga. Questa straordinaria prestazione ca ... it.blastingnews.com