Lisa Angiolini | Il record dei 200 rana è venuto totalmente a caso Il lavoro alla lunga ha ripagato

Lisa Angiolini è stata la grande ospite dell’ultima puntata di SwimZone, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. La trentenne toscana è reduce da una stagione invernale a due volti, avendo dovuto rinunciare per un malanno agli Europei di Lublino prima di firmare un inatteso record italiano in vasca corta dei 200 rana agli Assoluti di Riccione con 2’18?96. L’argento europeo dei 100 rana a Roma 2022 ha parlato dei grandi progressi effettuati nelle ultime stagioni: “ A livello di allenamenti in realtà non è cambiato granché, quindi penso ci sia stata proprio un’evoluzione mentale. Dove trovo gli stimoli? Semplicemente non mi sento arrivata per il momento e quindi penso sia questo quello che mi spinge a scalare ogni volta un piccolo obiettivo che mi pongo “. Sul bilancio trionfale degli Assoluti dopo aver dovuto saltare l’Europeo: “ Io penso di aver detto quasi tutto. Mi è dispiaciuto tanto non poter partecipare agli Europei, anche perché in acqua stavo veramente bene, molto meglio rispetto a come mi sono sentita poi agli Assoluti. 🔗 Leggi su Oasport.it

