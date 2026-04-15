L’Iran ha adottato una strategia che mette in difficoltà la Cina, interrompendo le esportazioni cinesi in alcune aree chiave. Questa mossa arriva in un momento di tensioni crescenti nella regione e sembra influenzare i rapporti commerciali tra i due paesi. La decisione dell’Iran si traduce in una battuta d’arresto per le aziende cinesi coinvolte nel settore. La situazione si inserisce in un quadro di rapporti complessi tra le nazioni coinvolte nel conflitto mediorientale.

L’Iran gioca un tiro mancino anche alla Cina, che sembrava fin qui averci guadagnato molto dalla guerra in Medio Oriente. Non è così. Lo ha fatto capire fin troppo bene anche lo stesso Fondo monetario internazionale, nel suo world economic outlook. Il conflitto in Iran non fa prigionieri, è un colpo piuttosto duro un po’ per tutte le economie. Anche per il Dragone, fin qui spettatore non pagante ma sommessamente al fianco di Teheran, nonostante i tentativi di Xi Jnping di offrirsi come mediatore. Succede, insomma, che la chiusura dello Stretto di Hormuz ha affossato anche l’invincibile export cinese, il vero e unico carburante rimasto della seconda economia globale.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Iran sgambetta la Cina. Gelata sull’export cinese

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