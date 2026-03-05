I rischi della guerra in Iran sull’economia bergamasca | in Medio Oriente export raddoppiato in 10 anni vale 287 milioni

Gli imprenditori bergamaschi sono preoccupati per i possibili effetti della guerra nel Golfo Persico sull’economia locale. In dieci anni, l’export verso il Medio Oriente è raddoppiato e oggi raggiunge i 287 milioni di euro. La tensione nella regione potrebbe influenzare i flussi commerciali e le attività delle aziende bergamasche, che esportano principalmente beni e prodotti in quest’area.

C’è forte apprensione tra gli imprenditori bergamaschi per la guerra scoppiata nel Golfo Persico in seguito all’attacco che Usa e Israele hanno condotto lo scorso 28 febbraio contro l’Iran, che a sua volta a stretto giro ha messo in campo una risposta ampia e diffusa contro i Paesi vicini considerati nemici. Il nuovo fronte bellicoso, dopo quello aperto da ormai 4 anni in Ucraina dopo l’invasione russa, rischia non solo di intaccare seriamente un mercato, quello mediorientale, che negli ultimi 10 anni ha raddoppiato il proprio peso sulle esportazioni, ma anche di infliggere un’ulteriore stangata sui costi dell’energia, storicamente tallone d’Achille dell’industria italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Medio Oriente, il prezzo della guerra: export a rischio e timori per il costo delle materie primeMilano, 5 marzo 2026 – Un terzo della produzione industriale italiana destinata alle vendite in Medio Oriente arriva dalla Lombardia.

