Google lancia Sashiko | AI per il kernel Linux

Google ha annunciato il rilascio di Sashiko, un sistema di intelligenza artificiale progettato per revisionare il kernel Linux. Il progetto mira a migliorare il processo di controllo e aggiornamento del codice del sistema operativo. Sashiko è stato sviluppato e reso disponibile di recente come strumento per facilitare le operazioni di revisione del kernel.

Google ha lanciato Sashiko, un sistema di intelligenza artificiale dedicato alla revisione del kernel Linux. Questo strumento mira a individuare bug e anomalie nel codice sorgente che supera le 30 milioni di linee. L’iniziativa si inserisce in un contesto dove la complessità delle modifiche richiede analisi sempre più profonde prima dell’integrazione finale. L’obiettivo non è sostituire il giudizio umano, ma ridurre il carico cognitivo sui maintainer che gestiscono migliaia di patch. I dati preliminari mostrano una capacità di rilevamento dei difetti superiore ai metodi tradizionali in scenari specifici. La tecnologia punta a rafforzare la struttura esistente, proprio come suggerisce il nome ispirato all’arte della cucitura giapponese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google lancia Sashiko: AI per il kernel Linux Articoli correlati ChatGPT Translate lancia la sfida a Google: traduzioni su misura con l’AI. Come funzionaOpenAI alza il tiro e punta dritto a uno dei territori più presidiati del web: quello delle traduzioni. La tua foto potrebbe diventa virale: Google foto lancia l’AI che ti trasforma in meme immediatoGoogle Foto ha appena lanciato una funzione che trasforma i tuoi selfie in veri e propri meme.