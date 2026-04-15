L’intelligenza artificiale cambia l’autovelox riesce a vedere se l’automobilista usa il cellulare

Un nuovo sistema di rilevamento della velocità utilizza l'intelligenza artificiale per individuare se i conducenti stanno usando il cellulare mentre guidano. Si tratta di un autovelox di ultima generazione installato in alcune località europee, che combina telecamere e algoritmi avanzati per analizzare i comportamenti degli automobilisti. La tecnologia si sta diffondendo rapidamente, introducendo nuove modalità di controllo sulla strada.

(Adnkronos) – Arriva il super autovelox, l'Intelligenza artificiale comincia a correre sulle strade europee. Dal 13 aprile le autorità locali della contea del Sussex hanno ufficialmente attivato una nuova rete di telecamere intelligenti destinate a cambiare radicalmente l'approccio al controllo del traffico. Non si tratta più dei tradizionali misuratori di velocità: i nuovi dispositivi, potenziati.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate L’intelligenza artificiale cambia i conflittiL’altro ieri la Casa Bianca ha reso noto sui social di essere in possesso di informazioni di intelligence secondo cui gli iraniani stavano posando... Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’intelligenza artificiale cambia il lavoro italiano: i settori più esposti non sono quelli che immagini; Intelligenza artificiale, sostituzione o evoluzione? Dai camionisti agli hotel, chi rischia il posto in Romagna; Con l’intelligenza artificiale cambia tutto: idee da validare in tempi record, il limite è l’immaginazione; Intelligenza artificiale in Sanità: opportunità e rischi nella relazione medico-paziente. Riforma dei licei: l’Intelligenza Artificiale diventa asse trasversaleDal 2026/2027 i licei cambiano programmi: torna la geografia e l’Intelligenza Artificiale entra in modo trasversale. agendadigitale.eu Con l’intelligenza artificiale cambia tutto: idee da validare in tempi record, il limite è l’immaginazioneAl Festival della Finanza per l’economia reale, lo studente Liuc Francesco Rebasti spiega come l’AI stia rivoluzionando il modo di costruire e testare le startup, accelerando la trasformazione delle i ... varesenews.it La rabbia dei lavoratori Bologna University Press: «Sostituiti dall'intelligenza artificiale, unico investimento dell'azienda un abbonamento da 14 euro a Gemini o ChatGpt» x.com "L'intelligenza artificiale sta aiutando moltissimo lo sviluppo dei farmaci e entro dieci anni il 60% dei farmaci sarà sviluppato proprio con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un grandissimo stimolo alla ricerca ma deve essere uno strumento utile e - facebook.com facebook