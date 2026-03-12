L’intelligenza artificiale cambia i conflitti

Due giorni fa, la Casa Bianca ha diffuso sui social un rapporto di intelligence che segnala come gli iraniani stessero posando mine sui fondali del canale di Hormuz. L’annuncio è stato condiviso ufficialmente senza ulteriori commenti, evidenziando l’attenzione sulle attività militari nella zona. La notizia ha suscitato attenzione tra le parti coinvolte, senza specificare ulteriori dettagli o sviluppi.

L’altro ieri la Casa Bianca ha reso noto sui social di essere in possesso di informazioni di intelligence secondo cui gli iraniani stavano posando mine sui fondali del canale di Hormuz. Danni in arrivo alle imbarcazioni in transito. E dopo pochi minuti il Comando Centrale dell’esercito ha pubblicato un video in cui si riportavano multipli attacchi contro imbarcazioni del regime di Teheran, “incluse 16 posa mine” attraccate lungo lo stretto di Hormuz. Alcune di dimensioni decisamente ridotte. Poco più grandi di un grosso motoscafo. Un episodio che letto nella sua interezza rivela una regia bellica, mediatica ma anche “algoritmica”. L’episodio ci è stato dato in pasto quasi in tempo reale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L’intelligenza artificiale cambia i conflitti Articoli correlati Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il... Commercialista oggi, come l’intelligenza artificiale cambia la professioneMilano – La professione del commercialista sta vivendo una delle fasi di trasformazione più profonde della sua storia recente. Nobel Economia 2025: Innovazione, Cultura e Intelligenza Artificiale – Lezioni per il Futuro Aggiornamenti e contenuti dedicati a intelligenza artificiale Temi più discussi: L'Intelligenza artificiale cambia la società e l'imprenditoria: incontro pubblico in Confindustria; Così l’intelligenza artificiale cambia il potere nei sistemi produttivi; Legge sull’Intelligenza Artificiale: cosa cambia per tecnici e imprese; L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL LAVORO. AI Act: l’intelligenza artificiale entra nei processi, cambia la governanceNegli ultimi due anni l’intelligenza artificiale è passata rapidamente da tecnologia emergente a strumento quotidiano di lavoro. Assistenti generativi, sistemi di analisi predittiva e modelli linguist ... msn.com Intelligenza Artificiale: una minaccia alla nostra capacità di pensare e prendere decisioni? Cosa dicono le neuroscienzeLe neuroscienze spiegano come l’intelligenza artificiale possa influenzare il modo in cui pensiamo, apprendiamo e prendiamo decisioni ... stateofmind.it Azienda licenzia i dipendenti a Marghera: tutti a casa sostituiti dall'intelligenza artificiale. Allarme dei sindacati. - facebook.com facebook Continua a tenere banco il tema IA e lavoro, continuando a sostenere che l'intelligenza artificiale ci sta rubando il lavoro. Ma le cose non starebbero così Il report di Anthropic pubblicato qualche giorno fa introduce una novità nel metodo: invece di stimare cosa x.com