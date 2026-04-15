Le dichiarazioni di alcuni esponenti politici hanno suscitato reazioni e polemiche. Un leader ha definito la premier come un “topo in fuga”, mentre un altro ha parlato di “internazionale nera”. La discussione si è accesa anche dopo le parole di un ex presidente del Consiglio, che ha criticato alcuni esponenti italiani per non aver espresso solidarietà alla premier in relazione a una vicenda con un ex presidente statunitense.

Meloni “topo in fuga”. Pensavamo che nella vicenda premier-Trump due fossero stati gli “sciacalletti” anti-italiani che non hanno dato solidarietà alla premier: Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Invece nella gara al ribasso entrano anche altri peggiori elementi che hanno dimostrato in questa fase gravi lacune istituzionali e di civiltà: in una fase in cui ad essere offeso da Trump è l’istituzione governo italiano. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs. Con formule infelici e insultanti. “E pensare che il duro attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni non nasce certo dal fatto che la presidente del consiglio italiano ha osato parlare di guerra illegale contro l’Iran; o da chissà quale levata di scudi nei confronti del presidente Usa: semplicemente ha difeso Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’insulto choc di Fratoianni: “Meloni topo in fuga”. Bonelli straparla di “internazionale nera”. Fango dopo le parole di Trump

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