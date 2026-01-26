Bonelli il peggiore ignobile insulto a Meloni sull’Ice | Servile ha ridotto l’Italia a zerbino di Trump

Angelo Bonelli ha criticato duramente la posizione del governo italiano riguardo alle immagini sull’Ice negli Stati Uniti, definendo Giorgia Meloni “zerbino di Trump”. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e sollevato discussioni sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Questa vicenda evidenzia le tensioni e le diverse interpretazioni sulla gestione delle relazioni internazionali e sull’immagine del nostro Paese nel contesto globale.

Superato ogni limite di decenza. Angelo Bonelli chiama direttamente in causa Giorgia Meloni e il governo sulle immagini che arrivano dagli Usa sull'Ice e lo fa da dandole dello "zerbino di Trump". E dando al ministro dell'Interno Piantedosi del pusillanime. Tutta l'opposizione è da ridere: Minnesota chiama Meloni. Per ogni cosa o parola pronunciata negli Usa di Trump, la premier dovrebbe "riferire in Parlamento": formula- tic che ormai per la sinistra è un passe-partout. Ma che il leader di Avs indichi con un termine ignobile come "zerbino" è inaccettabile. E ancora una volta ottiene la palma del peggiore.

