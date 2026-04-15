Bonelli si rimangia tutto fango su Meloni | Arrivata tardi crolla l' internazionale nera

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha rivisto alcune sue posizioni precedenti. In particolare, ha criticato nuovamente la leader del governo, sostenendo che sia arrivata tardi e che l'internazionale nera si stia sgretolando. In passato aveva adottato un tono più moderato, ma ora ha scelto di tornare ad attaccare, sfruttando ogni occasione possibile.

Forse Angelo Bonelli si è reso conto di aver esagerato nella moderazione e si è pentito. Così, intervistato dal Corriere della Sera, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra è tornato ad attaccare Giorgia Meloni strumentalizzando tutto lo strumentalizzabile. "Se la destra che governa questo Paese vuole stare insieme a noi per dire no alla guerra, per sospendere definitivamente l'accordo con Israele, noi diciamo ci siamo, avevamo ragione. Siamo uniti per dire no alla guerra e per dire a Trump che non può assolutamente condizionare la politica e il governo italiano perché l'Italia è una nazione sovrana", aveva dichiarato il co-portavoce di Europa Verde alla Camera nel pomeriggio di martedì, subito dopo l'affondo di Donald Trump contro la premier.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bonelli si rimangia tutto, fango su Meloni: "Arrivata tardi, crolla l'internazionale nera" Notizie correlate Meloni alla Camera sulla crisi internazionale: “Faremo tutto il possibile”. E sul governo: “Palate di fango su di me, io non scappo”ScreenshotUna mattina che si apre con un’attesa densa, quasi sospesa, mentre la politica italiana si misura con uno dei passaggi più delicati delle... Delitto Borsellino, basta fango contro la destra: crolla la “pista nera,” bocciato l’ultimo ricorsoSulla morte di Paolo Borsellino arriva l’ultimo verdetto: la pista nera era una bufala giornalistica e giudiziaria. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Giorgia Meloni, bordata ungherese: Perché questa sinistra mi fa sorridere | Libero Quotidiano.it; Tagadà, Nicola Fratoianni: La parola che Meloni non riesce a dire | Libero Quotidiano.it; Gianfranco Fini, cos'ha capito Meloni: parole pesantissime su Trump | Libero Quotidiano.it; Ilaria Salis esulta per Orban: l'ultima sceneggiata | Libero Quotidiano.it. Iran, Maga in fermento contro il conflitto: Gabbard smentisce Trump, ma poi si rimangia tuttoChe le dimissioni del capo dell’Antiterrorismo Usa, Joe Kent, in dissenso sulla guerra in Iran, fosse la spia di un disagio più ampio, lo si è visto chiaramente nell’audizione al Senato della ... ilfattoquotidiano.it “L’Italia è sovrana, basta ingerenze Questi atteggiamenti vanno respinti” Bonelli: “Ora la premier sia coerente e riveda gli accordi che Trump aveva imposto” @aarachi, @Corriere x.com Sergio Bonelli Editore è presente al Salone di Torino con uno stand (pad. 1, stand D44) e diversi eventi. Tra questi, un laboratorio con Vanna Vinci, un incontro con Barbara Baraldi dedicato a Dylan Dog e Vasco Rossi e uno con Maurizio de Giovanni! Venerdì - facebook.com facebook