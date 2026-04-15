Dal 16 aprile al Teatro Arcobaleno si tiene lo spettacolo dedicato a Giacomo Leopardi, intitolato

Un viaggio alla scoperta dell'inedito ritratto di Giacomo Leopardi come genio precocissimo, adolescente inquieto, amante appassionato, uomo che ha saputo guardare la realtà accettando la verità del dolore senza giustificazioni e compromessi. Le sue opere evidenziano lo spirito dissacrante e l'umanità irriverente di un poeta che è un artista senza tempo, fuori da ogni regola, che crea eterna bellezza. È ansioso, vulnerabile, schivo e riservato, ma al contempo pervaso da un desiderio inesauribile di vita L’infinito Giacomo, vizi e virtù di Giacomo Leopardisarà alTeatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico)dal16al19 aprile....🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - L’infinito Giacomo al Teatro Arcobaleno dal 16 aprile

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