ennio coltorti al teatro arcobaleno dal 30 gennaio

Ennio Coltorti torna sul palco del Teatro Arcobaleno dal 30 gennaio con uno spettacolo tratto da un testo di Luigi Pirandello. La pièce mette in luce le ipocrisie di oggi, mostrando come le persone spesso agiscano per opportunismo e utilitarismo. Uno spettacolo che fa riflettere sulle maschere che indossiamo e sui comportamenti che spesso nascondiamo.

Lo spettacolo porta in scena un testo di Luigi Pirandello che indaga le ipocrisie del nostro tempo e rivela l’essenza utilitaristica, opportunistica e ipocrita degli esseri umani L’uomo, la bestia e la virtù, di Luigi Pirandello, sarà in scena al Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico) dal 30 gennaio al 15 febbraio. Affrontare Pirandello significa avere il coraggio di andare a frugare nei meandri delle ipocrisie del nostro tempo. “Della nostra civiltà” come direbbe l’autore, alludendo forse in realtà a tutto il genere umano che, nelle società più “avanzate”, indossa una maschera, per nascondere il proprio egoismo “bestiale”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

