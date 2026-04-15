Linea Rimini-Ravenna treni fermi dal weekend | circolazione sospesa per lavori di manutenzione

Da venerdì 17 aprile, i treni sulla linea tra Rimini e Ravenna non circoleranno fino a nuovo avviso. La sospensione del servizio è stata decisa per permettere lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria. Chi aveva in programma di usare il treno in quel tratto dovrà allora valutare alternative di viaggio o spostarsi in altri orari. La circolazione resterà interrotta per l'intero fine settimana.

Per chi nel fine settimana sceglierà di muoversi in treno sarà necessaria qualche accortezza. Proprio da venerdì 17 (aprile), infatti, la circolazione verrà sospesa nella tratta Ravenna-Rimini a causa di lavori di manutenzione dell'infrastruttura.Dalle ore 23 di venerdì 17 e fino alle ore 4 di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Circolazione dei treni sospesa per lavori di manutenzioneDalle 15 alle 3 di notte nei weekend 28-30 marzo e 18-20 aprile, la circolazione dei treni sarà sospesa tra le stazioni di Villa Literno e Minturno... Investita una persona sulla linea Roma – Nettuno: treni fermi, circolazione sospesa verso NapoliUna persona è stata investita lungo la tratta che collega la Capitale a Nettuno: l'incidente è avvenuto verso le 13. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Frana di Petacciato, ripresa la circolazione: i treni cancellati o modificati sulla linea Adriatica; E' caos treni dopo la frana in Molise: saltano le fermate del Frecciarossa a Rimini; Caos sulla linea Adriatica: bloccati i treni tra Bari e il Nord; Adriatica, ripresa ridotta dei treni ma camion ancora bloccati. Treni, circolazione sospesa tra Ravenna e Rimini dal 17 al 20 aprileDalle 23 di venerdì 17 alle 4 di lunedì 20 aprile Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di manutenzione dell’infrastruttura ... corriereromagna.it Lavori sulla ferrovia, Sospensione per la circolazione tra Igea Marina e RavennaDalle 23:00 di venerdì 17 alle 4:00 di lunedì 20 aprile Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria sulla linea Ravenna – Rimini con la sost ... newsrimini.it La giornata di Pasqua e' trascorsa così sulla nostra riviera: le temperature massime sulla linea di costa hanno raggiunto i +16/+17 gradi, fino a +20 gradi a Rimini centro. Foto Città di Riccione - facebook.com facebook