Circolazione dei treni sospesa per lavori di manutenzione

Da casertanews.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le ore 15 e le 3 del giorno seguente, nei fine settimana del 28-30 marzo e del 18-20 aprile, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Villa Literno e Minturno sarà sospesa. La sospensione riguarda i treni in entrambe le direzioni e si rende necessaria per permettere lavori di manutenzione programmata sulla linea. I passeggeri sono invitati a verificare le variazioni negli orari e le eventuali alternative di viaggio.

Dalle 15 alle 3 di notte nei weekend 28-30 marzo e 18-20 aprile, la circolazione dei treni sarà sospesa tra le stazioni di Villa Literno e Minturno per consentire lavori di manutenzione programmata. In particolare: i treni interCity delle relazioni Sestri Levante – Napoli C.le, Napoli C.le – Prato C.le, Roma Termini – Napoli C.le - Salerno - Battipaglia - Reggio di Calabria C.le, Salerno – Torino PN, Milano C.le – Napoli C.le - Salerno - Reggio di Calabria C.le e Roma Termini – SiracusaPalermo e alcuni treni interCity notte delle relazioni Torino PN - Salerno - Reggio di Calabria C.le e Roma Termini - SiracusaPalermo subiranno deviazioni di percorso con cancellazione di alcune fermate intermedie e modifiche di orario, anche con anticipi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

circolazione dei treni sospesa per lavori di manutenzione
© Casertanews.it - Circolazione dei treni sospesa per lavori di manutenzione

Articoli correlati

Treni, circolazione sospesa tra Pisa e Firenze per lavori di manutenzioneLa circolazione ferroviaria sulla linea Firenze Santa Maria Novella–Empoli–Pisa sarà sospesa tra Empoli e Pisa dalle 22 di venerdì 30 gennaio fino a...

Lavori alla stazione, sospesa circolazione dei treni tra Aversa e NapoliPer consentire lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Napoli Centrale, dal 2 al 27 marzo alcuni treni del Regionale di Trenitalia...

Un viaggio nell'impianto di manutenzione dei Frecciarossa di Napoli

Video Un viaggio nell'impianto di manutenzione dei Frecciarossa di Napoli

Tutti gli aggiornamenti su Circolazione dei treni sospesa per...

Temi più discussi: Treni: una persona investita, sospesa la circolazione tra Monza e Arcore; Roma-Firenze, circolazione ferroviaria sospesa dall'11 al 12 aprile per consentire l'attivazione dell'ERTMS; Investimento mortale: ripresa dopo 5 ore la circolazione dei treni; Lavori di potenziamento, modifiche alla circolazione ferroviaria sulla Verona - Venezia.

circolazione dei treni sospesaTreni, nuova odissea per i pendolari pugliesi: ritardi fino a 90 minuti per un guasto agli impiantiTutto è partito all'alba, quando, alle 6,20, la circolazione è stata sospesa per un inconveniente tecnico alla linea Lecce-Bari. Attorno alle ore undici, la ... bari.repubblica.it

Persona travolta da un treno sulla Acqui-Genova. Sospesa la circolazione tra Genova Acquasanta e GranaraGENOVA – Forti disagi sulla linea ferroviaria Acqui Terme–Genova, dove dalle 10.30 di questa mattina la circolazione dei treni è sospesa nel tratto ... radiogold.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.