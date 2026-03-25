circolazione dei treni sospesa per lavori di manutenzione

Tra le ore 15 e le 3 del giorno seguente, nei fine settimana del 28-30 marzo e del 18-20 aprile, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Villa Literno e Minturno sarà sospesa. La sospensione riguarda i treni in entrambe le direzioni e si rende necessaria per permettere lavori di manutenzione programmata sulla linea. I passeggeri sono invitati a verificare le variazioni negli orari e le eventuali alternative di viaggio.

Dalle 15 alle 3 di notte nei weekend 28-30 marzo e 18-20 aprile, la circolazione dei treni sarà sospesa tra le stazioni di Villa Literno e Minturno per consentire lavori di manutenzione programmata. In particolare: i treni interCity delle relazioni Sestri Levante – Napoli C.le, Napoli C.le – Prato C.le, Roma Termini – Napoli C.le - Salerno - Battipaglia - Reggio di Calabria C.le, Salerno – Torino PN, Milano C.le – Napoli C.le - Salerno - Reggio di Calabria C.le e Roma Termini – SiracusaPalermo e alcuni treni interCity notte delle relazioni Torino PN - Salerno - Reggio di Calabria C.le e Roma Termini - SiracusaPalermo subiranno deviazioni di percorso con cancellazione di alcune fermate intermedie e modifiche di orario, anche con anticipi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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