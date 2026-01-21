Gene Hackman in vendita la casa a Santa Fe | vale oltre 6 milioni di dollari

È in vendita la residenza di Gene Hackman a Santa Fe, nel New Mexico, per un valore di circa 6,25 milioni di dollari. La casa, che ha ospitato l’attore premio Oscar e sua moglie Betsy Arakawa per molti anni, rappresenta un importante esempio di residenza privata nella regione. La vendita offre l’opportunità di acquisire un’immobile di interesse storico e culturale nel contesto della città di Santa Fe.

(Adnkronos) – È stata messa in vendita la residenza di Gene Hackman per 6,25 milioni di dollari a Santa Fe, nel New Mexico, dove il celebre attore premio Oscar e la moglie Betsy Arakawa hanno vissuto per decenni, fino alla loro morte. Hackman, 95 anni, e Arakawa, 65 anni, sono stati trovati senza vita nella casa il 26 febbraio 2025: l'attore soffriva di Alzheimer, mentre la moglie è deceduta a causa della sindrome polmonare da hantavirus. In vista della vendita, l'abitazione è stata completamente svuotata e riallestita. La proprietà, un vasto complesso di circa 1.200 metri quadrati, sorge su una collina immersa tra pini e ginepri, all'interno del quartiere residenziale protetto di Santa Fe Summit.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

