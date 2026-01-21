Gene Hackman la casa in cui è morto viene messa in vendita per 6 milioni di dollari | chi la comprerà?

La casa di Gene Hackman a Santa Fe, nel New Mexico, è ora in vendita a 6 milioni di dollari. La proprietà, dove l’attore e sua moglie sono stati trovati deceduti meno di un anno fa, rappresenta un pezzo di storia recente. Chi sarà il prossimo proprietario di questa residenza che porta con sé ricordi e significati particolari?

La proprietà di Gene Hackman a Santa Fe, nel New Mexico, viene messa in vendita. Meno di un anno fa, l'attore e la moglie vennero trovati morti nella stessa casa Il complesso di Santa Fe, in New Mexico, di proprietà di Gene Hackman viene messo in vendita a quasi un anno dalla morte dell'attore premio Oscar che lo aveva ristrutturato negli anni '90. La proprietà si espande su 1200 metri quadri in cui troviamo, oltre alla residenza principale, dependance, studi d'artista e viste panoramiche. La richiesta per la vendita è di 6,25 milioni di dollari. Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa hanno vissuto in questa casa per più di 20 anni, fino al giorno della loro morte.

