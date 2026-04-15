L’incubo di Bloodborne arriva al cinema | Sony punta sull’horror puro

Sony Pictures e PlayStation Productions hanno annunciato la realizzazione di un film d’animazione ispirato a Bloodborne, un videogioco noto per il suo stile horror. Il progetto avrà una classificazione vietata ai minori e vedrà tra i produttori anche l’YouTuber Seán McLoughlin. La produzione è ufficiale e coinvolge le due aziende nel settore cinematografico e videoludico.

Sony Pictures e PlayStation Productions hanno confermato la realizzazione di un lungometraggio d’animazione basato su Bloodborne, un progetto caratterizzato da una classificazione vietata ai minori che vedrà il coinvolgimento produttivo dello YouTuber Seán McLoughlin. L’iniziativa mira a trasporre l’oscura estetica del celebre action RPG del 2015 in un formato cinematografico, puntando sulla fedeltà alle atmosfere gotiche che hanno definito l’opera originale di Hidetaka Miyazaki. L’estetica dell’orrore tra produzione digitale e visione creativa. Il passaggio del franchise dal controller allo schermo cinematografico non sarà un semplice adattamento superficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’incubo di Bloodborne arriva al cinema: Sony punta sull’horror puro Bloodborne al cinema: Sony punta sull’horror con JacksepticeyeSony Pictures e PlayStation Productions hanno confermato lo sviluppo di un lungometraggio d’animazione basato sul celebre titolo Bloodborne, con una... Bloodborne Remake di Bluepoint è stato bloccato da FromSoftware, Sony aveva dato l’ok al progettoIl remake di Bloodborne sembrava l’operazione perfetta: un classico amatissimo, un team esperto in rifacimenti di qualità, il sostegno economico di...