Bloodborne Remake di Bluepoint è stato bloccato da FromSoftware Sony aveva dato l’ok al progetto

Il remake di Bloodborne di Bluepoint è stato bloccato da FromSoftware, nonostante Sony avesse dato il via libera al progetto. Il gioco era stato annunciato come un’operazione di rilancio per il titolo, con un team specializzato e il supporto finanziario di Sony. Tuttavia, l’azienda giapponese ha deciso di fermare lo sviluppo, interrompendo così i piani di rilancio.

Il remake di Bloodborne sembrava l’operazione perfetta: un classico amatissimo, un team esperto in rifacimenti di qualità, il sostegno economico di Sony. Eppure il progetto non è mai partito. Secondo fonti riportate da Bloomberg, Bluepoint Games aveva riproposto l’idea all’inizio del 2025 e i numeri apparivano solidi. Ma FromSoftware si sarebbe opposta, bloccando tutto nonostante l’ok potenziale di Sony. Una vicenda che si intreccia con la chiusura dello studio texano e con le strategie fallite sui live-service. Punti chiave da ricordare: Per comprendere la vicenda bisogna tornare al 2020, quando Bluepoint firmò il remake di Demon’s Souls, titolo di lancio di PlayStation 5: 92 su Metacritic e 1,4 milioni di copie vendute nel primo anno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

