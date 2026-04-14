Bloodborne al cinema | Sony punta sull’horror con Jacksepticeye

Sony Pictures e PlayStation Productions stanno lavorando a un film d’animazione tratto dal videogioco Bloodborne, noto per essere un titolo horror. La produzione è stata annunciata ufficialmente e il film avrà una classificazione vietata ai minori. La notizia riguarda l’intenzione di portare l’universo di Bloodborne sul grande schermo attraverso un adattamento cinematografico.

Sony Pictures e PlayStation Productions hanno confermato lo sviluppo di un lungometraggio d’animazione basato sul celebre titolo Bloodborne, con una classificazione vietata ai minori. Il progetto cinematografico vedrà la produzione di Seán McLoughlin, noto nel digitale come Jacksepticeye, che collaborerà direttamente con lo studio per trasporre l’oscura estetica del videogioco uscito nel 2015. L’annuncio segna un tassello fondamentale nella strategia di espansione multimediale della casa produttrice, che punta a trasformare le proprie proprietà intellettuali in prodotti cinematografici di massa, seguendo il percorso già tracciato da opere come Uncharted e The Last of Us.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bloodborne al cinema: Sony punta sull’horror con Jacksepticeye Bloodborne Remake di Bluepoint è stato bloccato da FromSoftware, Sony aveva dato l’ok al progettoIl remake di Bloodborne sembrava l’operazione perfetta: un classico amatissimo, un team esperto in rifacimenti di qualità, il sostegno economico di... Sony non ha mai proposto il remake di Bloodborne a Bluepoint Games?Sony non avrebbe mai affidato a Bluepoint Games lo sviluppo del remake di Bloodborne.