Permanenza dei giovani talenti in Emilia-Romagna | la Regione finanzia il progetto Rimini4Talent

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di puntare sui giovani talenti con il progetto “Rimini4Talent”. Finanziamenti e collaborazioni con imprese, enti locali, università e istituti tecnici superiori vogliono favorire la permanenza dei giovani artisti e professionisti sul territorio. L’obiettivo è creare un ponte tra formazione e lavoro, dando loro opportunità concrete di crescita e inserimento nel mondo del lavoro.

Il progetto “Rimini4Talent - Attrarre e trattenere talenti” mira a rafforzare l’attrattività e la retention dei talenti nel territorio riminese Collaborazione costante con imprese, enti territoriali, associazioni di categoria, istituti dell'Alta formazione artistica e musicale, Università e Istituti tecnici superiori. E poi sportelli con informazioni multilingue, supporto personalizzato e percorsi per semplificare l’accesso ai servizi di base, assicurando anche formazione professionale e incontri informativi per facilitare una piena conoscenza del territorio e viverne pienamente la vita sociale e culturale.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Rimini4Talent

La Regione Emilia-Romagna ha avviato un progetto da 1,3 milioni di euro per valorizzare e attrarre giovani talenti, sostenendo iniziative volte a favorirne la permanenza e lo sviluppo nel territorio.

