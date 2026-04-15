L’incredibile vicenda di Hadara Nahel Tran un bambino nato in una famiglia nomade che a soli due anni si smarrì durante una violenta tempesta di sabbia
La storia narra di un bambino nato in una famiglia nomade che, a soli due anni, si perse durante una tempesta di sabbia. Il racconto, diretto da Gilles de Maistre, si concentra su un episodio del film
D iretto da Gilles de Maistre, Il Figlio del Deserto, racconta la storia di Sun (Neige de Maistre), una ragazzina di dodici anni cresciuta ascoltando dal nonno l’affascinante storia del “ bambino struzzo perduto nel deserto”. La memoria orale del nonno diventa così un libro e durante una serie di presentazioni Sun viene invitata a visitare il Sahara. Per lei è sempre stata una favola, un racconto magico da tramandare, finché nel cuore del deserto, ricostruisce l’incredibile vicenda di Hadara (Nahel Tran), un bambino nato in una famiglia nomade che, a soli due anni, si smarrì durante una violenta tempesta di sabbia. Destinato a una morte quasi certa, venne invece salvato da un gruppo di struzzi che lo accolsero come parte del loro branco.🔗 Leggi su Iodonna.it
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