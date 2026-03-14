Gaza una tempesta di sabbia investe gli accampamenti degli sfollati

Una tempesta di sabbia ha colpito gli accampamenti degli sfollati nella Striscia di Gaza. I soccorritori stanno operando nel tentativo di portare assistenza mentre le condizioni di visibilità sono drasticamente peggiorate. Le operazioni di soccorso continuano sotto il cielo coperto di polvere, e le autorità monitorano la situazione per coordinare i soccorsi necessari.

Una tempesta di sabbia ha investito la Striscia di Gaza. I soccorritori, che operano sotto la guida del Ministero dell’Interno gestito da Hamas, hanno invitato i palestinesi a rimanere in casa, in particolare chi soffre di malattie respiratorie, mentre una densa nube di polvere si diffondeva sull’enclave. La guerra tra Israele e Hamas ha costretto la maggior parte dei 2 milioni di residenti di Gaza ad abbandonare le proprie case, costringendoli a vivere in tende e edifici danneggiati con scarsa protezione dagli elementi come pioggia, vento e sabbia. Sebbene le tempeste di sabbia siano un fenomeno ricorrente a Gaza, non se ne verificava una così intensa da oltre cinque anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, una tempesta di sabbia investe gli accampamenti degli sfollati Articoli correlati Gaza, le piogge allagano le tende e i rifugi degli sfollati a Khan YounisLe forti piogge cadute a Gaza nel periodo natalizio hanno formato pozzanghere alte fino alle caviglie in un campo per sfollati palestinesi a Khan... Gaza, gli sfollati affrontano l'inverno aspettando la seconda fase del cessate il fuocoFreddo, pioggia e forti venti su Gaza, dove centinaia di migliaia di sfollati attendono aggiornamenti sulla seconda fase del cessate il fuoco. Tutto quello che riguarda Gaza una tempesta di sabbia investe gli... Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; La Tortuga del Bitcoin, zona Gaza; Politica estera: quale rotta occorre seguire nella tempesta; Intanto a Gaza: cosa sta succedendo nella Striscia. Una tempesta di sabbia investe gli accampamenti degli sfollati a Gaza(LaPresse) Una tempesta di sabbia ha investito la Striscia di Gaza. I soccorritori, che operano sotto la guida del Ministero dell’Interno gestito da Hamas, hanno invitato i palestinesi a rimanere in c ... msn.com Su Gaza si abbatte una tempesta di sabbia: per gli sfollati palestinesi un dramma nel drammaSabato, una densa coltre di polvere arancione ha avvolto la Striscia di Gaza, trasformando il paesaggio in uno scenario marziano e spettrale. globalist.it «Faremo in Libano quello che abbiamo fatto a Gaza», dichiara un alto funzionario israeliano. Israele ha occupato illegalmente il Libano meridionale per 18 anni, dal 1982 al 2000. Hezbollah è nato in risposta alla precedente occupazione militare da parte di Is x.com Gaza nel caos: Nonostante la tregua formale del 2025, i combattimenti sono ripresi. I valichi (incluso Rafah) sono quasi totalmente chiusi dall'inizio di marzo, causando una carestia estrema e il blocco degli aiuti medici. Cisgiordania sotto pressione: Si registr - facebook.com facebook