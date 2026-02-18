Il Var è un caos ovunque | l’inchiesta della Bbc nei top campionati europei
La Bbc ha scoperto che il Var causa confusione nei principali campionati europei. La tecnologia, adottata ormai ovunque, genera discussioni tra tifosi e arbitri. Durante le partite, le decisioni spesso si prolungano e creano scontri tra le due parti. Alcuni spettatori si lamentano per le interruzioni frequenti, mentre i dirigenti cercano di adattarsi ai nuovi regolamenti. La ricerca ha analizzato oltre cinquanta match, evidenziando come il Var influenzi il ritmo delle partite e alimenti controversie. La situazione resta complessa e ancora molto discussa.
La Bbc ha condotto uno studio approfondito sull’impatto del Var nei principali campionati europei, analizzando come la tecnologia stia cambiando il modo di vivere il calcio tra tifosi, giocatori e dirigenti. Dai rigori contestati in Bundesliga alle proteste silenziose in La Liga, passando per le richieste di maggiore intervento in Serie A fino alla frequenza elevata degli errori in Ligue 1, emerge un quadro complesso: il Var ha aumentato il controllo delle partite, ma non ha eliminato le polemiche. Come dice il capo arbitri Uefa Roberto Rosetti, la domanda “dov’è il Var?” è comune. La tecnologia ha aumentato il controllo, ma ha anche creato frustrazione tra tifosi, giocatori e dirigenti, diffondendosi in molte aree del gioco e difficilmente reversibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
