Qual è l'isola europea che ti paga alloggio e stipendio se ti trasferisci lì

Da fanpage.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antikythera, un’isola greca meno conosciuta, offre incentivi economici a chi decide di trasferirsi e stabilirsi lì. Nell’ambito di un progetto di ripopolamento, l’isola garantisce alloggio e stipendio, facilitando così un nuovo inizio per chi cerca un cambiamento di vita. Questa iniziativa mira a valorizzare il territorio e a promuovere la sua crescita demografica, rappresentando una soluzione interessante per chi desidera vivere in un contesto tranquillo e autentico.

Chi punta a una nuova vita può cercarla a Antikythera. L'isola greca mette a disposizione incentivi economici nell'ambito di un progetto di ripopolamento.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Qual è l’isola che paga vitto e alloggio ai turisti che si prendono cura dei gatti randagiL'isola di Syros, in Grecia, è nota per la sua comunità di gatti randagi ben curata e protetta dalla popolazione locale.

Leggi anche: Se ti chiamano e riattaccano (anche se non rispondi) sei nei guai: la rete ti ha ‘intercettato’

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Prima volta in Grecia dove andare, quale isola scegliere nel 2026; Sogni una casa in Sicilia? Ecco perché l’isola ha conquistato gli investitori stranieri; Stipendi da oltre 30mila euro a chi vuole lavorare su questa isola che ha solo 3 abitanti; Le 15 migliori cose da fare e i luoghi da visitare in Islanda.

Qual è l’isola sacra che non si può visitare e perché è concesso solo guardarla da lontanoÈ uno dei luoghi più iconici del Canada, nascosta tra le Montagne Rocciose: Spirit Island è irraggiungibile, avvolta nella nebbia e nei suoi misteri ... fanpage.it

qual è l isolaQual è la paradisiaca isola italiana (quasi sconosciuta) senza strade e segnale telefonicoNon serve volare oltreoceano per ritrovarsi in luoghi paradisiaci, basta andare alla ricerca delle perle incontaminate nascoste nel nostro paese ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.