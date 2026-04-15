Liliana Resinovich martedì l’ultimo saluto | cerimonia riservata dopo i nuovi esami

Martedì 21 aprile alle 12:30 si svolgerà nella cappella del cimitero di Sant’Anna la cerimonia riservata per l’ultimo saluto a Liliana Resinovich, dopo che sono stati effettuati nuovi esami. La salma sarà rimossa e sepolta nuovamente in seguito ai recenti accertamenti medici e investigativi. La cerimonia si terrà a porte chiuse e non sono previsti interventi pubblici o manifestazioni di piazza.

Il ritorno e la nuova sepoltura. Si terrà martedì 21 aprile alle 12:30, nella cappella del cimitero di Sant’Anna, l’ultimo saluto a Liliana Resinovich. La cerimonia sarà breve e in forma riservata, come deciso dal fratello Sergio, e accompagnerà il rientro della salma dall’obitorio di Milano, dove sono stati completati i nuovi accertamenti medico-legali. Dopo il rito, è prevista la nuova sepoltura, chiudendo un passaggio lungo e doloroso per la famiglia. Il lungo percorso: dalla riesumazione ai nuovi esami. La vicenda di Liliana Resinovich non si è mai fermata. Dopo il primo funerale, celebrato nel gennaio 2022, la riapertura degli accertamenti ha portato, nel febbraio 2024, alla riesumazione del corpo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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