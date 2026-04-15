Resinovich fissata la data dei funerali Cerimonia riservata a Sant' Anna resta il no alla cremazione

Il funerale di Liliana Resinovich è stato programmato per martedì 21 aprile alle 12 e 30. La cerimonia si terrà a Sant'Anna e sarà riservata ai familiari e agli amici più stretti. Le indagini sulla sua morte sono ancora in corso, con analisi scientifiche in corso per fare chiarezza sulle circostanze. Restano ferme le decisioni prese finora, tra cui il rifiuto della cremazione.

Il funerale di Liliana Resinovich, sul cui presunto omicidio sono ancora in corso le indagini scientifiche, è stato fissato a martedì 21 aprile alle 12 e 30. Come riporta Il Piccolo si terrà nella cappella del cimitero di Sant'Anna, in forma riservata ai familiari (a organizzarlo il fratello.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Morte Sterpin: fissata la data dei funeraliL’ex maratoneta, noto ai più come una delle figure chiave del caso Resinovich, è morto lo scorso venerdì sera a 86 anni, dopo essere stato ricoverato... Leggi anche: Don Gianni Viganò: fissata la data dei funerali Una raccolta di contenuti Resinovich, fissata la data dei funerali. Cerimonia riservata a Sant'Anna, resta il no alla cremazioneIl funerale di Liliana Resinovich, sul cui presunto omicidio sono ancora in corso le indagini scientifiche, è stato fissato a martedì 21 aprile alle 12 e 30. Come riporta Il Piccolo si terrà nella cap ... triesteprima.it Il compleanno di Liliana Resinovich e il desiderio del fratello Sergio: Mi piacerebbe che fosse il giorno del ritorno a TriesteL’uomo ha chiesto e ottenuto dalla procura il nulla osta al seppellimento dei resti, che erano stati riesumati a febbraio 2024 per la seconda autopsia. Resta in attesa di conoscere una data per organi ... msn.com