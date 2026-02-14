Morto Claudio Sterpin l’amico di Liliana Resinovich | fu l’ultimo a parlare con lei

Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, è morto all’età di 86 anni a causa di complicazioni legate a una grave malattia. Sterpin, che viveva a Trieste, era l’ultima persona a parlare con Liliana prima della sua scomparsa e aveva cercato di aiutarla nei giorni precedenti la sua sparizione. La sua morte arriva in un momento di grande attenzione sulla vicenda di Liliana, che ha suscitato molte domande sulla sua scomparsa e sul suo ritrovamento.

(Adnkronos) – È morto all’età di 86 anni Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, la donna, scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico cittadino. Ex maratoneta, Sterpin era ricoverato da lunedì presso l'Ospedale di Cattinara. La notizia della sua morte è stata comunicata. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

