Dove vedere Sei Nazioni 2026 | streaming gratis e diretta TV Sky Sport Rai Sport o TV8?

Questa sera alle 21.10 allo Stade de France, parte il Sei Nazioni 2026 con il match tra Francia e Irlanda. La Nazionale francese, campione in carica, scende in campo per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La sfida si può seguire in diretta su Sky Sport, Rai Sport o TV8, oppure in streaming gratis. È l’inizio di un torneo che promette emozioni e grande spettacolo.

