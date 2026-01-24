Salame richiamato per rischio Listeria l’avviso del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute e Pam Panorama hanno comunicato il richiamo di un lotto di Salame nostrano con aglio da 450 grammi a causa di un rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes. Si consiglia di verificare i prodotti acquistati e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie per garantire la sicurezza alimentare.

Il Ministero della Salute e la catena di supermercati Pam Panorama segnalano il richiamo precauzionale di un lotto di Salame nostrano con aglio da 450 grammi per rischio Listeria monocytogenes. Il provvedimento riguarda nello specifico il lotto 016877, con termine minimo di conservazione fissato al 28 giugno 2026. Salame nostrano richiamato dai supermercati. Chi fosse in possesso del prodotto interessato dal richiamo può restituirlo direttamente al punto vendita presso cui è stato acquistato, ottenendo il rimborso o la sostituzione, secondo le modalità previste dal supermercato. Qui di seguito il riepilogo delle informazioni inerenti il richiamo ministeriale: denominazione del prodotto – Salame nostrano con aglio;

