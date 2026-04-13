Juventus Next Gen brilla la stella di Adin Licina | primo gol paragoni con Yildiz e l’attenzione di Spalletti

Adin Licina ha segnato il suo primo gol con la Juventus Next Gen durante la partita contro il Guidonia Montecelio. Questo risultato rappresenta un passo avanti nella sua crescita, attirando l’attenzione di allenatori e addetti ai lavori. Viene confrontato con altri giovani talenti e si parla di un possibile interesse da parte di un allenatore di livello internazionale. La squadra continua a sviluppare giovani promesse e a prepararle per il salto tra i professionisti.

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